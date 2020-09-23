Adapazarı'nda ortadan kaybolan anne-oğulu Didem Arslan Yılmaz Ankara'da buldu

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24 saattir kendilerinden haber alınamayan anne oğulu, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME ekibi bir saat içinde Ankara'da buldu.

Rabia Halıcı'nın eşi Doğuş Halıcı da dün Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına katılarak eşinin bir adamla kaçmış olabileceğini iddia etti ve eşine 'geri dön' çağrısında bulundu.

Doğuş Halıcı, kayıp eşini ve bebeğini arıyor;

"EŞİM BENİ DİLENDİRDİĞİ İÇİN KAÇTIM!"

17 yaşındaki Rabia Halıcı ise canlı yayına telefonla bağlanarak, eşinden şiddet gördüğünü ve eşinin kendisini zorla dilendirdiğini iddia etti. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını söyleyen Rabia, Sakarya'da esnaflık yapan biriyle Ankara'ya kaçtığını açıkladı.

Rabia Halıcı ve bebeği bulundu;

RABİA CANLI YAYINA BAĞLANDI, EŞİ VE ANNESİ DUYDUKLARI KARŞISINDA YIKILDI!

Duydukları karşısında gözyaşlarına boğulan Doğuş Halıcı, eşini dilendirmediğini ve şiddet uygulamadığını söylerken, eşine gözyaşları içinde "Biz mutlu değil miydik?" diye sordu. Rabia'nın annesi Semra Hanım da kızının bulunduğunu canlı yayın sırasında öğrendi. O da kızına veryansın ederek, "Neden kaçtın, neden kalkıp benim yanıma gelmedin?" dedi.

Rabia Halıcı ile ilgili gelişmeler bugün saat 15.15'te Show TV'de ekranlara gelecek 'Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME' programında olacak!