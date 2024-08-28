Adanaspor, Uğur Demirok'u transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu Beyazlılar, defans oyuncusu Uğur Demirok'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor'da forma giyen 36 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Uğur Demirok kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.