Adanaspor, Uğur Demirok'u transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu Beyazlılar, defans oyuncusu Uğur Demirok'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor'da forma giyen 36 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Uğur Demirok kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.