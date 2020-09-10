Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda," Adanaspor'umuz, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." denildi.

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