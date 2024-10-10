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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor'da yönetim kurulu belirlendi! - Futbol Haberleri

        Adanaspor'da yönetim kurulu belirlendi!

        Adanaspor Kulübü'nde başkanlık görevine Mustafa Furkan Akgül getirildi. Yeni yönetim kurulu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:06 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:06
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        Yönetim kurulu belirlendi!
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        Adanaspor'da başkanlık görevine Mustafa Furkan Akgül getirildi. Yeni yönetim kurulu belirlendi.

        Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte yeni yönetim kurulu listesi belirlendi. Buna göre 30 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde:

        Başkan: Mustafa Furkan Akgül

        As Başkan: Cem Kaan Parsak

        Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zeki Kıvanç

        Tesisleşme ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşen Sivaslıoğlu

        Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürhan Sakman

        Medya ve Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fedai Kahraman

        Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Arda Hüner

        Futbol Yapılanmasından Sorumlu YKÜ: Osman Sümer

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        Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Erkin Ali Doygun ve Feramuz Orhan

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        Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu YK Üyeleri: Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl

        Alt Yapıdan Sorumlu YK Üyeleri: Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli

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        Sosyal Projeler ve Halkla İlişkilerden Sorumlu YK Üyesi: Ersin Yelimgil

        Taraftar ve Taraftar Derneklerinden Sorumlu YK Üyesi: Ercan Şekerci

        Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri: Aslan Tepeli, Mahir Özmen, Taha Tekince ve Tarık Elma

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