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TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollar ayrıldı.

Adanaspor'un resmi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

56 yaşındaki teknik adam daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe gibi takımları çalıştırmıştı.

Adanaspor dün akşam Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olmuştu.