Stat: Yeni Adana

Hakemler: Onur Özütoprak, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Tetteh (Dk. 52 Metehan Altunbaş), Hakan Yeşil (Dk. 87 Yiğithan Güveli), Hakkı Türker (Dk. 75 Nuno), Burak Çoban (Dk. 87 Berkan Fırat), Iseka (Dk. 75 Ahmethan Köse), Evren Korkmaz, Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Koray Altınay, Kubilay Kanatsızkuş, Benhur Keser (Dk. 65 Selim Ay), Kerem Kalafat (Dk. 71 Gökhan Gönül), Mıya (Dk. 46 Efe Tecimer), Emirhan Topçu, Mithat Pala, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 64 Hurk), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Alper Potuk)

Goller: Dk. 16 Burak Çoban (Adanaspor), Dk. 59 Evren Korkmaz (Adanaspor)