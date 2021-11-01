Stat: Yeni Adana

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Şengül, Mehmet Kapluhan

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Roche (Dk. 69 Bennasser), Muhammet Ömer Çakı, Cem Özdemir (Dk. 70 Orkan Çınar), Bruns, Uğurcan Yazgılı, Ozegovic (Dk. 90+8 Tetteh), Samed Ali Kaya (Dk. 70 Ahmethan Köse), Fıratcan Üzüm

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Rıdvan Koçak, Yusuf Arslan, Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Anıl Arıcıoğlu), Recep Aydın (Dk.75 Sami Satılmış), Kürşad Sürmeli (Dk. 90+1 Burak İnce), Furkan Metin (Dk. 67 Emircan Gürlük) , Ahmet Dereli (Dk.67 Enis Destan), Hüsamettin Yener

Gol: Dk. 88 Uğurcan Yazgılı (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Metehan Yılmaz, Dk. 77 Enis Destan (Altınordu)