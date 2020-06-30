Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Burak Cansız

Adanaspor: Karacic, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Umut Sözen (Dk. 46 Savaş Polat),Eren Keleş (Dk. 46 Bagayoko),Celil Yüksel, Ahmet Dereli (Dk. 82 Roni),Mbilla, Eze

Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Takır (Dk. 62 Burak İnce),Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 57 Muhammed Mert),Furkan Çil, Hüsamettin Yener (Dk. 79 Ali Yaşar),Oğulcan Ülgün, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 57 Hüseyin Atakan Üner),Kemal Rüzgar (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu)

Sarı kart: Dk. 54 Uğurcan Yazğılı, Dk. 63 Evren Korkmaz (Adanaspor),Dk. 69 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 87 Oğulcan Ülgün (Altınordu)