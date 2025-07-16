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        Haberler Gündem Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasındaki kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:53 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:53
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        Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

        Nurullah E. (31) yönetimindeki motosiklet, Hakan K.’nın kullandığı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Nurullah E. ile arkasındaki Serhat Ş. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletteki Serhat Ş.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Motosiklet sürücüsü Nurullah E. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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