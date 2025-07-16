İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yaparken “İyi dinleyin” dediği esnada savcı, “Bana bakarak söylemeyin” dedi. Bunun üzerine seslerin yükseldiği salonda Ekrem İmamoğlu, “Size bakmak yasak mı Savcı Bey!” Diyerek cevap verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili olarak söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve “‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

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İmamoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silivri’de görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatları ile müşteki Başsavcı Akın Gürlek’in avukatı katıldı. Duruşmaya ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, çok sayıda CHP’li milletvekili ve parti yöneticisi katıldı.

“SİZE BAKMAK YASAK MI SAVCI BEY!” Ekrem İmamoğlu ekonomiden, siyasete bir çok konuya değindiği savunmasını yaparken “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir tecrit yok, susturulan, konuşturulmayan, vesikalık fotoğrafından korkulan bir Ekrem İmamoğlu var. Konu tam da budur, iyi dinleyin” dedi. Bu sırada duruşma savcısı “Bana bakarak söylemeyin” diye tepki gösterince. Salonda gerilim yaşandı. Savcının bu sözüne sinirlenerek tepki gösteren İmamoğlu, “Burası bir önyargı, savcı bana ön yargılı olabilir mi? Size bakmak yasak mı savcı bey. Sayın hakim benim savcı beye bakmam yasak mı? Yasaksa bakmayacağım. Bakmaya meraklı değilim” diyerek sesini yükseltirken, bu sırada mahkeme başkanı sürekli araya girerek “Ekrem Bey savunmanıza devam edin” dedi. Aynı anda seyirciler de alkış ve ıslıklarla tepki gösterince mahkeme başkanı bir daha olması durumunda yaşanırsa salonu boşaltacağını söyledi. “GENÇLİĞİM VAR BİLİYORUM, YOLUM UZUN” Tartışmanın ardından savunmasına devam eden İmamoğlu, “Biz hak yemedik Allah’a şükür hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Kötülük yapanlara ve kötülere karşı bir nefer olarak mücadele etmeye devam edeceğim. Gençliğim var biliyorum, yolum uzun. İnşallah burada en doğru kararı vereceğimize dair ümidim var, teşekkür ederim.” dedi.

“İSTEDİĞİM YERE BAKARIM” Ekrem İmamoğlu’nun mütalaaya karşı savunmasının ardından avukatlarından Fikret İlkiz de beyanda bulundu. Avukat İlkiz savunmaya başlamadan önce “Ben savunmamı yaparken istediğim yere bakarım” dedi. İmamoğlu’nun avukatlarının savunması sürüyor. "YOĞUN YARGI TACİZİ ALTINDAYIM" Duruşmada savunmasını yapan Ekrem İmamoğlu'na mahkeme başkanı son sözünü sordu. İmamoğlu, "Son söz kavramı benim için uygun değil elbette. Hiçbir zaman sözün bittiği yerde olmayız. Yoğun bir yargı tacizi altındayım. Yoğun bir saldırıyla karşı karşıyayım. 'Ahmak davası' istinafta bekletiliyor. Beylikdüzü’ndeki başkanlığım dönemiyle ilgili açılan ihale davası 5 yıl sonra canlandırıldı, bininci gününe doğru gidiyor ve Türkiye’de görülmemiş bir şekilde 5. kez savcı mütalaasını sunmadı." ifadelerini kullandı.