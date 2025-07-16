Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor.

Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Dünden bu yana yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaştığı Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, rüzgarın etkisiyle ayçiçeği tarlalarının bulunduğu bölge ve Kavakköy beldesi istikametine doğru ilerliyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgarla büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

TREDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, yangının bölge halkını, doğayı ve canlı yaşamını derinden etkilediği belirtilerek, yangının başladığı andan itibaren mülki idare ve ilgili kurumlarla kesintisiz iletişim içinde olunduğu vurgulandı.

Şirket ekiplerinin sahada 7/24 esasıyla görev yaptığı ve ihtiyaç duyulan her noktada teknik destek verdiği kaydedildi. Kamuoyunda yer alan "yangının elektrik hatlarından çıkmış olabileceği" yönündeki iddialara da açıklık getiren TREDAŞ, yangının başladığı alanda kendilerine ait herhangi bir enerji hattı bulunmadığını, bölgede yalnızca özel bir şirkete ait bir irtibat hattı yer aldığını ve bunun TREDAŞ'ın sorumluluk alanında olmadığını bildirdi. TREDAŞ açıklamasında, "Başta bölge halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğaya ve canlılara zarar veren bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.