Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor. Dünden bu yana yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan Bolu ve Balıkesir başlayan yangınlara müdahale de devam ediyor. Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ise kontrol altında
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor.
Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.
Dünden bu yana yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
OTOYOL ULAŞIMA KAPATILDI
Alevlerin yaklaştığı Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadesini kullandı.
YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERLİYOR
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, rüzgarın etkisiyle ayçiçeği tarlalarının bulunduğu bölge ve Kavakköy beldesi istikametine doğru ilerliyor.
Bölgedeki şiddetli rüzgarla büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.
Ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.
TREDAŞ'TAN AÇIKLAMA
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, yangının bölge halkını, doğayı ve canlı yaşamını derinden etkilediği belirtilerek, yangının başladığı andan itibaren mülki idare ve ilgili kurumlarla kesintisiz iletişim içinde olunduğu vurgulandı.
Şirket ekiplerinin sahada 7/24 esasıyla görev yaptığı ve ihtiyaç duyulan her noktada teknik destek verdiği kaydedildi. Kamuoyunda yer alan "yangının elektrik hatlarından çıkmış olabileceği" yönündeki iddialara da açıklık getiren TREDAŞ, yangının başladığı alanda kendilerine ait herhangi bir enerji hattı bulunmadığını, bölgede yalnızca özel bir şirkete ait bir irtibat hattı yer aldığını ve bunun TREDAŞ'ın sorumluluk alanında olmadığını bildirdi. TREDAŞ açıklamasında, "Başta bölge halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğaya ve canlılara zarar veren bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
BOLU'DA İKİ AYRI ORMANLIK ALANDA YANGIN
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
MUĞLA'DA YILDIRIM YANGIN ÇIKARDI
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Nebiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 132 orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR'DE MÜDAHALE
Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.