Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni detaylar! Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!

Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre olayın şüphelisi polislikten ihraç Cemil Koç'un emniyette ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin cesedi kırmızı renkli bir otomobille taşıdıkları, daha sonra 500 bin lira karşılığında tuttukları kişiler yardımıyla başka bir araca yükleyip yol kenarındaki yeşillik alana attıkları belirlendi.

Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır'da şüpheli ölümü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova'nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.katından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul’da polise başvuran Esra Tokyaz’ın ikiz kardeşinin kaybolduğunu söyledi. Başlatılan soruşturmada cinayet ortaya çıktı. Polis, Ayşe Tokyaz’ın Küçükçekmece’de Halkalı’da bulunan bir evden çıktığının tespit etmiş, evde yapılan aramada herhangi bir suç izine rastlanmamıştı. Yapılan güvenlik kamera çalışmalarında Ayşe Tokyaz’ın girdiği evden, bir süre sonra iki kişinin bir bavulla çıktığı ve kırmızı renkli bir araçla uzaklaştığının tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirilmişti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN DEODARANT ALMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis kırmızı renkli aracı takibe aldı. Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

CESET BAŞKA BİR ARACA NAKİL EDİLMİŞ

Bir süre sonra hareket eden şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da bir ara sokağa çek kilitleyip uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinden burada yaklaşık 5 saat kaldığı belirlenen kırmızı renkli otomobilin yanına bu kez beyaz renkli başka bir otomobilin geldiği, araçtan inen kişilerin bagajda bulunan cesedi bu araca naklettikleri öğrenildi. Bu kişilerin cesedi götürerek ormanlık alana attıkları öğrenildi.

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"SUSMA" HAKKINI KULLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildikten sonra olayı gerçekleştiren Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli Cemil Koç'un, ölen Ayşe Tokyaz ve ikiz kardeşini tanıdığını söylediği ancak ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı belirlendi. Diğer şüphelilerin ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirlendi.