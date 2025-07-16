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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye yönelik saldırılarının ardından Suriyeli mevdikaşı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:10
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        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye yönelik saldırılarının ardından Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

        Bakan Fidan, İsrail'in saldırılarının endişe verici olduğunu ifade etti.

        Bakan Fidan, diplomatik temaslarını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşerek sürdürdü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Barrack ile yaptığı görüşmede İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.

        DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E KINAMA

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından Şam'ın merkezine yaptığı saldırıların, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimi olduğunu bildirdi.

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        Bakanlık, İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

        Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunduğu belirtilen açıklamada, bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşların Suriye yönetiminin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunması gerektiği vurgulandı.

        İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.

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