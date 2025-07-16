Çocuk suçlular tartışması! "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"

Türkiye son yıllarda 'çocuk suçlular' kavramını tartışmaya başladı. İstanbul Kadıköy'de vahşice katledilen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi ve bugün karara bağlanan İzmir'de 100'den fazla bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde sanık ve sanıkların 18 yaş altında olması, gözleri hukuki düzenlemelere çevirdi.

Kendisi de 15 yaşında olan Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde 15 yaşındaki sanığın, 15 yıl hapis cezası alması da tartışmaları alevlendirdi. Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan hukukçular ise Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde katilin suçu işlediğinde 14 yaşında olduğunu ve bu yaşta alabileceği maksimum cezanın da 15 yıl olduğuna dikkat çekti.

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"TCK'nın 6.maddesine göre 18 yaşına gelmemiş herkes çocuktur" diyen Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"MAKSİMUM CEZA 15 YILDIR"

"18 yaş altındakiler TCK'nın uygulanması bakımından çocuk olarak kabul edilir. Nitekim kara Avrupası'nda Anglosakson hukukunda, mukayeseli hukukta ve İtalyan Ceza Kanunu'ndaki düzenleme de bu doğrultudadır. Tabii bunun en tipik tezahürü, TCK'nın 31.maddesindeki yaş küçüklüğü kurumudur. Bu, ceza sorumluluğunu azaltan bir kurumdur. TCK'nın 31.maddesine göre suçu işlediği tarihte 15 ila 18 yaşını ikmal etmemiş failler bakımından suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Yani hiçbir indirim sebebi uygulanmazsa faile en fazla 24 yıl hapis cezası verilebilir.

TCK'nın 31.maddesinin ikinci fıkrasına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda eğer 12 ila 15 yaş arasındaysa fail, bu durumda verilebilecek en ağır ceza 15 yıldır. Hiçbir indirim uygulanmazsa faile verilebilecek maksimum ceza ise 15 yıldır. Kasten öldürme suçunda şartla salıverme kurumu tatbik edilirse 10 yıl, hiçbir adli idari olaya karışmazsa 10 yıl denetimli serbestlikle birlikte 9 yıl hapis cezasının infazı söz konusu olur. REKLAM "9 YIL YATARI VAR" Hatta bu failler Çocuk Koruma Kanunu'na göre 'suça sürüklenen çocuk' olarak da adlandırılır. Kavramsal olarak suça sürüklenen çocuk, 18 yaşını ikmal etmemiş olan failler bakımından kullanılan kavramdır. Burada da tasarlayarak ve canavarca hisle veya çocuğa karşı öldürmenin cezası TCK'nın 82.maddesine göre nitelikli kasten öldürmedir. Ve Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ama suç işlediği tarihte 12 ila 15 yaş aralığındaysa fail, kemik yaşı tespitiyle de bu durumda alacağı maksimum ceza 15 yıldır. Hiçbir indirim sebebi uygulanmazsa 15 yıl ceza alır ve 9 yıl da yatarı vardır. Şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandıktan sonra.

Burada tartışılması gereken şey, TCK'nın 31.maddesine göre yaş küçüklüğü müessesesi ve kurumudur. Buradaki ceza miktarları ve indirim miktarları çok yüksek. Kara Avrupa'sına ve Anglosakson hukukuna göre bu konuda ivediyetle bir yasal düzenleme yapılması gerekir." "YAŞIN YANINDA 3 DURUMA DA BAKILMALI" Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran da konuyla ilgili, "Son dönemde gerçekten çocuk suçlular arasında suç niteliği oldukça arttı. Çocuk suçlularla ilgili düzenlemeler belli ama maalesef son dönemde uyuşturucu bağımlılığı olayı da var. Özellikle çetelerin kriminal amaçla kullandığı çocuklar var. Çocukların çok fazla ceza almayacağını düşünerek kendilerini kullanıyorlar. Kanun, suça sürüklenen çocukları rehabilite etmek amacıyla kaleme alınmış ama önümüzdeki bir olgu da var, bunu da görmek gerekiyor. Bence çocuk yaşının yanında uyuşturucu bağımlılığı durumunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca sosyal çevre, kriminal bağlantılar yani çete üyesi mi değil mi onların da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konularda düzenleme yapılabilir." şeklinde konuştu. REKLAM "ÇOCUK SUÇLULARDA 3 FARKLI YAŞ ARALIĞI VAR" Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu da yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "İzmir'de yaşanan bu cinayette katil zanlısı 18 yaşından küçük olduğu için 15 yıl ceza alıyor. Yaşı 18 yaşın üzerinde olsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının karşılığı olan 36 yıl hapis cezası alır. TCK'da çocuk suçlular ile ilgili düzenlemeler bellidir. 15-18, 12-15 yaş aralıkları ile 12 yaş altında olan çocuklarda düzenlemeler farklıdır. Burada çocuk suçlularda anlam yeteneği var mı ona bakılır. Dünyada da çocuk suçlularla ilgili düzenlemeler bu şekildedir. Günümüzde sosyal medya ve televizyonlar nedeniyle çocuklar daha çabuk büyüyor. Çocuklar maalesef çok fazla bilgi kirliliğine de maruz kalıyorlar. Gerek telefondan gerek bilgisayarlarından şiddet içerikli oyunlar oynuyorlar. Bu olay örneğinde maalesef normalden sapma söz konusu. Ama ne yazık ki tüm dünyada yaşanıyor böyle normalden sapmalar. Burada tabii ki ebeveynlere büyük iş düşüyor." ifadelerini kullandı.

HEPSİ 18 YAŞIN ALTINDA İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanık da 18 yaş altında. Her iki sanık hakkında da 24'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İzmir'de geçtiğimiz yıl 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i 100'den fazla bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren U.E.Y. de cinayeti işlediğinde 14 yaşındaydı. Katil zanlısı, ‘Acı çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz yıl ölümlü kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur da 17 yaşındaydı. Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olmuştu.