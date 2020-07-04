İHA

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesi'nde bulunan tahrip edilmiş tarihi yapının bahçesinde bulunan su kuyusunun çevresindeki tüm canlılar ölüyor.

Mahallenin akarsu yatağında bulunan ve yıllar önce defineciler tarafından tahrip edilerek kaderine terk edilen tarihi yapının içinde bulunan kuyu, çevresine yaklaşan hayvanlara adeta ölüm saçıyor.

İHA'nın haberine göre kuyunun çevresinde birçok ölü kuş ve yengeç bulunurken, mahalle sakinlerinden bir kesim suyun üst solunum yolu için şifa olduğunu savunurken bazıları ise suyun fazla koklamaktan ötürü ölüme yol açtığını iddia etti.

Mahallelerinin Süphandere isminin burada bulunan tarihi yapıdaki mezarlıktan geldiğinin iddia edildiğini aktaran Ramazan Şengül, yıllar önce definecilerin burada para aramak için tarihi yapıya zarar verdiğini belirtti.

Buradaki suyun şifalı su olabileceğini ama bilinçsiz kullanım ile faciaya da yol açabileceğini kaydeden Şengül, hem tarihi dokunun koruma altına alınmasını hem de suyun araştırılmasını talep etti.

Ramazan Şengül, “Burada çok yüksek gaz basıncı var. Hayvanlar burayı soluduğu zaman, çevresinde durduğu zaman ölüyor. Yıllardır böyle. Bugüne kadar hiç gelip soran olmadı. Duyduğumuza göre Osmanlı'dan kalma bir yapı. Buraya gelen her türlü canlı kuyunun orada ölüyor. Biz de kapağını sürekli kapalı tutuyoruz. Burası hiç araştırılmadı. İnşallah sahip çıkılıp mahallemize kazandırılır” diye konuştu.

Şengül, kendisinin bir kez grip olduğunda buradaki sudan şifa bulduğunu belirterek çevrede tuz olduğunu da kaydetti. Kuyunun suyunun hep kanar vaziyette tuzlu ve soğuk su olduğu belirtilirken uzun süre solunduğu için de fenalaşanların olduğu dile getirildi.