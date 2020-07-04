Adana’nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesi'nde bulunan tahrip edilmiş tarihi yapının bahçesinde bulunan su kuyusunun çevresindeki tüm canlılar ölüyor.
Mahallenin akarsu yatağında bulunan ve yıllar önce defineciler tarafından tahrip edilerek kaderine terk edilen tarihi yapının içinde bulunan kuyu, çevresine yaklaşan hayvanlara adeta ölüm saçıyor.
İHA'nın haberine göre kuyunun çevresinde birçok ölü kuş ve yengeç bulunurken, mahalle sakinlerinden bir kesim suyun üst solunum yolu için şifa olduğunu savunurken bazıları ise suyun fazla koklamaktan ötürü ölüme yol açtığını iddia etti.
Mahallelerinin Süphandere isminin burada bulunan tarihi yapıdaki mezarlıktan geldiğinin iddia edildiğini aktaran Ramazan Şengül, yıllar önce definecilerin burada para aramak için tarihi yapıya zarar verdiğini belirtti.
Buradaki suyun şifalı su olabileceğini ama bilinçsiz kullanım ile faciaya da yol açabileceğini kaydeden Şengül, hem tarihi dokunun koruma altına alınmasını hem de suyun araştırılmasını talep etti.
Ramazan Şengül, “Burada çok yüksek gaz basıncı var. Hayvanlar burayı soluduğu zaman, çevresinde durduğu zaman ölüyor. Yıllardır böyle. Bugüne kadar hiç gelip soran olmadı. Duyduğumuza göre Osmanlı'dan kalma bir yapı. Buraya gelen her türlü canlı kuyunun orada ölüyor. Biz de kapağını sürekli kapalı tutuyoruz. Burası hiç araştırılmadı. İnşallah sahip çıkılıp mahallemize kazandırılır” diye konuştu.
Şengül, kendisinin bir kez grip olduğunda buradaki sudan şifa bulduğunu belirterek çevrede tuz olduğunu da kaydetti. Kuyunun suyunun hep kanar vaziyette tuzlu ve soğuk su olduğu belirtilirken uzun süre solunduğu için de fenalaşanların olduğu dile getirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!