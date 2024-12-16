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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Adana Şehir Tiyatroları 'Hedda Gabler'le İstanbul'da

        Adana Şehir Tiyatroları 'Hedda Gabler'le İstanbul'da

        Adana Şehir Tiyatroları'nın klasik oyunu 'Hedda Gabler', İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı 110. yıl etkinlikleri kapsamında, 18-21 Aralık 2024 tarihleri arasında, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:35
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        Adana Şehir Tiyatroları'ndan 'Hedda Gabler'
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        110. yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Adana Şehir Tiyatroları’nın 'Hedda Gabler' oyununu ağırlıyor.

        Henrik Ibsen’in yazdığı, Volkan Sarıöz’ün yönettiği oyunda Olca Hayal Çetin, Cevher Hikmet Güzey, Yağmur Özcan, Önder Özcan, Uğur İzgi, Dilek Polat, Kurtuluş Bilgilioğul, Ahmethan Çelebi rol alıyor. 'Hedda Gabler', 18-21 Aralık 2024 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

        HEDDA GABLER

        Çağdaş Tragedya’nın en iyi örneklerinden olan Hedda Gabler’de insan ruhunun derinliklerine inerken onun dünyadaki yalnızlığına tanık oluruz. Jörgen’in Hedda için büyük zorluklarla aldığı villalarında geçen trajedi… Balayından yeni dönen Hedda ve Jorgen Tesman… Süreç içinde anlaşılır ki Hedda aslında, akademisyen olan ve işinden kafasını kaldırmayan Jörgen’i hiç sevmemiştir. Hedda’nın da bir zamanlar arkadaşlık yaptığı ortak tanıdıkları Eiler tLovborg'un gelişi hayatlarını altüst eder…

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Adana Şehir Tiyatroları
        #Hedda Gabler
        #tiyatro
        #OYUN
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