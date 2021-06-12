Kazada sürücüler ile araçlardaki Boran Günez (28),Sultan (69) ve İrem Nisa Ablak (11) yaralandı. Araçta sıkışan Sultan Ablak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.