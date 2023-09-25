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        Haberler Yaşam Adana Lezzet Festivali damaklarda iz bırakmaya hazırlanıyor

        Adana Lezzet Festivali damaklarda iz bırakmaya hazırlanıyor

        Adana, eşsiz lezzetleriyle bir kez daha yüz binlerce misafirini kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl 7'nci kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali, Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 6-8 Ekim tarihlerinde misafirlerini ağırlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 17:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:40
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        Adana Lezzet Festivali damaklarda iz bırakmaya hazırlanıyor
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        Adana Lezzet Festivali Basın Toplantısı’nda Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana’nın her anlamda müthiş bir potansiyeli olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

        Vali Köşger, Adana’nın hem tarımda hem de sanayide önemli bir gücü olduğunu belirtti. Adana’nın aynı zamanda önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını söyleyen Vali Köşger, sadece 40 dakika mesafede denize ve sahile ulaşıldığını, yaylaya çıkılabildiğini, dağ turizmine elverişli olduğuna dikkat çekti.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger

        Vali Köşger "Adana’nın en büyük özelliği gastronomi mutfağı, kendine özgü pişirme, sunma ve ikram etme, misafirlerini ağırlama alışkanlığıdır. Bu turizm açısından önemli bir husustur. Turizmi geliştirmek istiyorsanız bir dinamo bir lokomotif belirlemeniz lazım. Adana’nın turizmdeki lokomotifi gastronomidir, lezzettir, mutfağıdır, misafirperverliğidir, sunum tipidir. Gözünüz şenlensin, gönlünüz doysun. Arkasından tabii ki o enfes yemekleri, damak çatlatan lezzetleri ile bedeniniz ve ruhunuz doysun. Onun garantisini veriyorum” dedi.

        Ülkemizin her köşesinin güzel, her köşesinin kendine özgü değerleri ve kendine özgü özellikleri olduğunu ifade eden Vali Köşger, “Adana biraz önce de dediğim gibi bütün potansiyeliyle sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla kendine özgü bir sürü hususiyeti barındırıyor. Turizmde de Adana’yı gastronomi alanında en iyi yerlere getireceğiz inşallah. Festivalimizi daha rafine, daha iyi hale getirmek içi çalışacağız. Bunu da hep birlikte başaracağız” şeklinde devam etti.

        Validen sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konukları selamlayarak başladığı konuşmasında Adana’nın çok sayıda özelliği bir arada barındıran ender şehirlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

        “Lezzeti, kültürü, sanatı, doğası, iklimi ve tarihi kimliği son derece zengin ve güzel bir şehrin mensuplarıyız. Anavarza, Tatarlı Höyüğü, Tepebağ, Magarsus her biri inanılmaz tarihi zenginlikler barındırıyor. Bu topraklar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Adana yaptığı her işi çok iyi yapıyor. Festivaller kenti olduk. Altın Koza Film Festivali’ni yeni icra ettik. Diğer festivallerimiz Türkiye genelinde ve uluslararası alanda yankı buluyor. Adana’da seçilmişler ve atanmışlar 10 yıldır birlikte uyum içinde çalışıyor. Böyle olunca da başarı geliyor. Adana’mızın değerlerinin tanıtımı güzel bir şekilde yapılıyor. Valilerimiz Adanalı gibi çalışıyorlar. Medya ve basınımızın da Adana’nın tanıtımında çok önemli katkısı var. 6-7-8 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak Lezzet Festivalimiz için herkesi Adana’ya davet ediyoruz.”

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

        Zeydan Karalar sözlerini, bir süredir gelenekselleşen ve Türkiye’de yankı bulan, “Adana’ya gelin ciğerimi yiyin” sözüyle bitirdi.

        GEÇTİĞİMİZ YIL 660 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYİ AĞIRLAMIŞTI

        Adana Lezzet Festivali her geçen yıl daha fazla katılımcı ve misafiriyle büyüyen bir gastronomi festivaline dönüşüyor. Belirlenen etkili konu başlıkları ve alanlarında uzman, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan konuşmacıların katılacağı paneller, geleceğe tohum atma hedefine hizmet ediyor. Gastronomi turizmine dönüşen ve bu yıl 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali geçtiğimiz yıl 660 binin üzerinde kişiyi ağırlamıştı.

        TEMA: 100'ÜNCÜ YILINDA CUMHURİYET LEZZETLERİ

        Adana Lezzet Festivali bu yıl son derece anlamlı bir temayla gerçekleştiriliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında “erken cumhuriyet dönemindeki menüler” ana odağında düzenlenen festivalde “davetler ve yeme içme kültürü, cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği, Türk mutfağının bugünkü imajı, Türk girişimcilerin marka restoranları sayesinde Türk Malı ürün ve hizmet kalitesinin dünya ile buluşmasından zeytinyağına, yerli malların ihracat potansiyeli” gibi konular ele alınacak.

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        Yerli ve yerinde üretim, yakın çevreden mevsiminde tedarik, atıksız mutfak, karbon ayak izi ve kaynakların doğru kullanılması gibi birçok çevresel değer taşıyan konular da gündeme gelecek.

        AKDENİZ GASTRONOMİ TURZMİ MASAYA YATIRILACAK

        Araştırmalara göre 1 milyar kişiyi aşan yıllık turist sayısının yüzde 88.2’si “Destinasyon seçiminde yemek çok önemli” diyor. Gezginler için en çok tercih edilen destinasyonlara sahip Akdeniz Havzası’nda düzenlenen Gastronomi Turizmi etkinlikleri, düzenlendikleri coğrafyalara nitelikli yatırımlar olarak etkisini gösterirken; yerelin yeniden sahiplenilmesi ve şeflerin yaratıcılığının gün geçtikçe artmasına da katkı sağlıyor. Bu önemli veriden yola çıkarak Adana Lezzet Festivali’nde düzenlenecek panellerde hedef ve sonuç odaklı konu başlıkları belirlendi. Ayrıca Türkiye’nin mahir şeflerinin Adana mutfağından aldığı ilhamla “Adana’dan Dünya’ya” başlığında Yörük mutfağından Karataş Havzası deniz ürünlerine, şalgamdan sumağa, narenciye ürünlerine kadar farklı tatları buluşturan yeni yemek tasarımları beğeniye sunulacak.

        FESTİVAL SEBEBİYLE THY'DEN ADANA'YA EK SEFERLER KOYULDU

        Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek olan festivale yoğun ilgi sayesinde şehirdeki tüm otellerde bütün rezervasyonların dolduğu belirtilirken; Türk Hava Yolları da yoğun talep üzerine festival döneminde Adana uçuşlarına ek seferler koydu. Adana yakın çevresindeki illerde de otellerin doluluk oranında belirgin bir artış sağlandığı belirtiliyor.

        ADANA LEZZET SAHNESİ'NDE 50'NİN ÜZERİNDE ŞEF YENİ LEZZETLER KEŞFETMEYE GELİYOR

        Adana Merkez Park’ta 6 Ekim akşamı dev ateşin yanmasıyla Lezzet Sahnesi’de start veriliyor. Türkiye’nin dört bir yanından 50’nin üzerinde şef Adana ürünlerini tanımak ve yeni lezzetler keşfetmek için geliyor. Adana mutfağını tanıtmak ve yeni jenerasyona aktarmak için unutulmaya yüz tutmuş yemekler atölyesine kadar bu yıl Adana Lezzet Sahnesi çok renkli ve neşeli olacak.

        GENÇ ŞEFLER YARIŞIYOR

        Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Genç Şefler Yarışıyor bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Festival alanında gerçekleşecek yarışmada yeni yetenekler yaratıcılıklarını sergileyecek. Bu yıl ödüllü olacak yarışma şef adaylarını bekliyor.

        Aylin Yazıcıoğlu, Arda Türkmen, Melih Demirer, Ömer Bozyap, Hazer Amani, Yoldaş Sönmez, Marc Pauquet, Ali Ronay, Türev Uludağ, Umut Karakuş ve Doğa Çitçi festivalin ünlü şefleri arasında. Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya festivalin renkli yüzlerinden.

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        #Adana Lezzet Festivali
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