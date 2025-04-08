Adana Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor

Adana Kültür Yolu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü günü de etkinliklere ilgi büyüktü.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Festival kapsamında 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi’nde açılan 'Ertuğrul Ateş 45. Sanat Yılı Sergisi'nde, Adana doğumlu sanatçı Ertuğrul Ateş’in 45 yıllık sanat hayatında ulusal ve uluslararası çalışmaları sonucu ortaya çıkan son eserleri izleyiciyle buluşuyor.

Foton Derneği’nin fotoğraf sergisi 'İçinden Şehir Geçen Nehir' 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi’nde Seyhan Nehri’nin çarpıcı fotoğraflarını gözler önüne seriyor.

Festival kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları da Adanalılar ile buluşmaya devam ediyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, modern bir kadın ile modern dünyanın yarattığı “mükemmel erkek” arasındaki ilişkinin doğurduğu çelişkileri konu alan 'Mükemmel Partner' oyunu Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatroseverleri ağırladı.

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Mersin Devlet Opera ve Balesi, “Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri” anlatımlı konseriyle; klasik opera aryalarını, Türk eserlerini ve büyüleyici dans performanslarını bir müzikal estetiğinde Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, doyumsuzluğu ve tüketim kültürünü seyirciyle yüzleştiren tiyatro oyunu 'Lysistrata' 01 Burda PGM’de sanatseverlerle buluştu.