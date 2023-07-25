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        Haberler Gündem Adana Kozan'da son dakika deprem! 25 Temmuz az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Adana'da korkutan deprem! İşte 25 Temmuz son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Adana ve Malatya'da meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 25 Temmuz Salı günü yaşanan depremler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 09:19
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        • 1

          Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 25 Temmuz Salı son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          ADANA'DA KORKUTAN DEPREM

          Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde deprem oldu.

          MALATYA'DA DEPREM!

          AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 01.39'da Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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