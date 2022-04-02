Bugün ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar 2022 Adana sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucu bugün akşam ezanı ile birlikte açılacak. Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler edilecek. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Adana sahur ve iftar vakitleri...