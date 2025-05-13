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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Sosyal medya için video çekimi canını aldı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sosyal medya için video çekimi canından etti!

        Adana'da, motosiklet üzerinde sosyal medyada paylaşmak için video çeken 16 yaşındaki M.E.Ş.'nin elindeki tabanca, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, motosikleti kullanan arkadaşı 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın sırtına isabet etti. Hirman tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti, M.E.Ş. ise tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:01
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        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
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        Adana'da olay, 22 Nisan saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Aras Hirman (14), motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. (16) ile gezintiye çıktı.

        ELİNDEKİ SİLAH ATEŞ ALDI

        DHA'daki habere göre motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., sosyal medyada paylaşmak için cep telefonuyla video çektiği sırada elindeki tabanca kazara ateş aldı.

        ARKADAŞI SIRTINDAN VURULDU

        Silahtan çıkan mermi arkadaşı Hirman’ın sırtına isabet etti. Yaralanınca motosikletin kontrolünü yitiren Murat Aras Hirman ile M.E.Ş. düştü. Hirman’ın kanlar içinde kaldığını gören M.E.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, durumu bildirdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat Aras Hirman, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF

        Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.E.Ş., motosikletle yolda ilerlerken arkadaşının nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu öne sürdü. Emniyete götürülen M.E.Ş., sorgusunda, silahın kendi elinde olduğunu, yanlışlıkla ateşlediğini itiraf etti.

        BİR HAFTA SONRA ÖLDÜ

        Hastanede ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan Murat Aras Hirman, doktorların tüm çabasına karşın 29 Nisan’da yaşamını yitirdi.

        ŞÜPHELİ GENÇ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        #adana
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