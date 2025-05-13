Adana'da, 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, piyasa değerinin altında hizmet vaadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan’da yurt dışına kaçtı.

BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

DHA'daki habere göre Çekinmez'in 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Çekinmez, kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.