Güzellik merkezlerinin sahibi para toplayıp kaybolmuştu... Evini ipotek ettirip onun için kredi çekti sonu oldu!
Adana'da, çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, yurt dışına kaçtığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'e kredi çekebilmesi için kefil olup evinin tapusunu ipotek ettiği öne sürülen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi 51 yaşındaki Fadıl Şahin yaşamına son verdi
Adana'da, 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, piyasa değerinin altında hizmet vaadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan’da yurt dışına kaçtı.
BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
DHA'daki habere göre Çekinmez'in 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Çekinmez, kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.
EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞFadıl Şahin, 51 yaşında hayatına son verdi.
Sinem Çekinmez'in, geçen yıl kredi çekmek için, Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin’in (51) evini ipotek ettiği ortaya çıktı.
BUNALIMA GİRDİ CANINA KIYDI
Çekinmez’in yurt dışına kaçması üzerine borcu ödeyemeyince bunalıma giren Fadıl Şahin, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi.
EŞİNE SON KEZ MESAJ ATTI
Olay öncesi eşine, “Seni seviyorum, hakkını helal et” mesaj gönderdiği belirtilen Şahin’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.