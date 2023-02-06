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Adana depreminde son durum! Adana'da ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

Deprem sonrası Adana'da ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,4 büyüklüğündeki depremden aralarında Adana'nın da bulunduğu 10 il etkilendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıyla birlikte diğer illerde olduğu gibi Adana'da da ölü ve yaralı sayısıyla yıkılan bina sayısı belli oldu. İşte Adana'da ölü ve yaralı sayısı...

Giriş: 06.02.2023 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, son dakika deprem haberleriyle güne uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe de hissedilen deprem Adana'da da hissedildi. Ölülerin ve yaralıları isimleri merak edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem son durum açıklamasında bulundu. Oktay, Adana'da ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısını açıkladı. İşte, Adana deprem son durum ve ölü, yaralı sayıları....

  • KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  • ADANA'DA KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.

  • "284 CAN KAYBI, 2323 YARALI VE 1719 YIKILAN BİNA VAR"

    Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

  • MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI: 2 HAFTA ARA VERİLDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

  • EĞİTİME 4 İLDE 2, 6 İLDE 1 HAFTA ARA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.

  • EĞİTİME ARA VERİLDİ

    10 ilde ikinci dönemde eğitim öğretimin nasıl devam edeceğine ilişkin bölgedeki tüm il müdürleri ve valilerle sabah itibarıyla irtibat kurduğunu aktaran Bakan Özer, şunları söyledi:

    "Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içerisinde tekrar değerlendirip, uzat uzatmayacağınızı da tekrar karar vereceğiz. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretimine hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, birlik, beraberlik zamanı. İnşallah hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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