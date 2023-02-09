OHAL İLAN EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulu toplanırken, Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 10 il için 3 ay süreli olağanüstü hal ilan edildi. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Şentop, toplantının başlamasından sonra birleşime ara verdi. Şentop, daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerini divanın arkasındaki bölümde toplantıya çağırdı.
Aranın ardından TBMM olağanüstü hal ilanı için tekrar toplandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği 10 ilin afet bölgesi ilan edilmesi ve üç ay süreli OHAL ilan edilmesi öneri oylandı.
Karar onaylandı.