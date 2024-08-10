Adana Demirspor’un kalesinde 15'lik sürpriz
Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un kadrosunda sürpriz bir isim yer aldı.
Giriş: 10.08.2024 - 22:38 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:38
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk etti.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Fenerbahçe’ye konuk olan Adana Demirspor’un kadrosunda sürpriz bir isim yer aldı.
Adana Demirspor, açıkladığı kadroda genç kaleci Deniz Eren Dönmezer’e yer verdi.
Henüz 15 yaşında olan Dönmezer, Süper Lig’deki ilk maçına çıktı.
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