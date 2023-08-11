Adana Demirspor'un play-off rakibi kim? UEFA Konferans Ligi Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde Adana Demirspor rüzgarı esmeye devam ediyor. Güçlü Romanya ekibi 1907 Cluj'u turnuvanın dışına itip bir üst tura yükselen mavi şimşekler, bu kez de Hırvatistan ekibi Osijek'i gole boğarak play-off kapılarını ardına kadar araladı. İşte, temsilcimizin 3. ön eleme turunu geçmesi halinde muhtemel rakipleri...