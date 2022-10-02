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Adana Demirspor - Galatasaray maçı yazar yorumları! - Spor haberleri

Adana Demirspor - Galatasaray yazar yorumları!

Galatasaray, Süper Lig'in 89. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi yorumladı

02.10.2022 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray‘ın mutlaka hızlı hücuma evrilmesi lazım. Ama iki ön kanat adamı Yunus ve Kerem ile “hızlı hücum“ sıkıntılı görünüyor. İkisi de driplingi seviyor, adam geçmeyi, kalabalıkları girmeyi seviyor. Kenarlara gidip tek orta atmıyorlar. Düşünün Gomis topla buluşamadan oyundan çıktı. Ayrıca hızlı hücum etmezsen, rakip savunmayı az adamla nasıl yakalayacaksın, boş alanları nasıl bulacaksın. Buna rağmen uzatma bölümünde Yunus, Kerem, Seferoviç mutlak pozisyonları kaçırdılar. Hayrettir, Galatasaray kötü oynamadığı, hatta ikinci yarısını tek kale oynadığı, aşırı gol pozisyonu yakaladığı, son 35 dakikada bir fazla olduğu maçı iki puan yitirirek bitirdi… [MİLLİYET]

  • ERMAN TOROĞLU: Adana Demir-Galatasaray maçına. Ortada bir maç gibi gözüküyor. G.Saray eski maçlara göre daha iyi pres yapıyor. Bu presle de daha fazla top kapıyor. Adana Demir arkadan pasla çıkan takım ama oradaki oyuncuların top teknikleri ve oyun bilgilerinin yüksek olması lazım. Ama biraz doğru pres yapsan böyle takımları zor duruma düşürürsün. [SABAH]

  • AHMET ÇAKAR: Adana Demirspor-Galatasaray maçında her şey vardı ama gol yoktu. Ev sahibi takım, 4-6-0 gibi oynadı. G.Saray ise eski maçlarına göre daha toparlanmış göründü. Özellikle Boey çok formda. Bir takımın kanat bekleri iyi ve ofansif olarak güçlü olduğunda o takım yaratıcı oluyor. İlk yarıda Gomis, istenilen topları alamadı. Fakat ikinci yarı G.Saray istediği pozisyonları fazlası ile buldu. Kerem olsun Mata olsun önemli pozisyonlar yakaladılar. Pek tabii ki 10 kişi kalan Adana Demirspor da öyle. Aslında çok golün olacağı fakat golsüz bir maç izledik. [SABAH]

  • OSMAN ŞENHER: Sarı-kırmızılılar yeni kurulan bir takım. Evet, eksikleri var. Bu eksikler de oynaya oynaya, futbolcuların birbirini tanımasıyla giderilecek. Ama buna rağmen Torreira, Midtsjö, Mertens ve Mata, çok üst düzey oyuncular. Mata da Mertens de dün gece çok şanssızdı. Mata’nın gollük şutunu Svensson çizgiden kafayla çıkardı. Mertens ise çok pozisyona girdi, fakat bunları kaçırdı. Son olarak da vuruşu üst direkten döndü. Ama Okan Buruk’un oynatmak istediği futbola baktığınız zaman, bütün takım koşuyor, rakibe baskı yapıyor, yardımlaşıyor ve çabuk oynamaya çalışıyorlar. Bu çok büyük bir gelişme. Gelecek haftayı Galatasaray ‘bay’ geçecek. Bir hafta aradan sonra çok daha iyi bir futbol izleyeceğiz. [MİLLİYET]

  • GÜNTEKİN ONAY: Galatasaray açısından Adana Demirspor uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen alınan beraberlik kötü değil. Adana Demirspor çok güçlü ve tehlikeli bir ekip. Ayrıca Galatasaray, Antalyaspor ve Trabzon deplasmanlarını da geride bıraktı ve Konyaspor gibi güçlü bir başka takımı yendi. Okan Hoca şu ana kadar iyi iş çıkarıyor. İhtiyacı olan Kerem ve Yunus’un form tutmaları. [HÜRRİYET]

     

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