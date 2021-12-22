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Adana Demirspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla yenildi. Zirvenin 21 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

22.12.2021 - 09:55 | Güncelleme: FUTBOL

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Daha ilk yarı bitmedi. Galatasaray liderin tam 21 puan gerisinde... Tarihinde var mı; Hiç sanmam. Allah aşkına artık bırakın şu hakemi, bırakın camiayı ve milleti kandırmayı... Kendi eksiklerinizi, yanlışlarınızı görün. Şu Yunus Akgün bile, nasıl yanlış işler yaptığınızı bir maçta yüzünüze vurmadı mı? Daha ne konuşuyorsunuz.

  • ERMAN TOROĞLU: Galatasaray maçına baktım arada. Hali yürekler acısı. Teknik kadrosu en başta Fatih Terim, zaten hakemler diye diye takımı da bitirdiler. Futbolcular dedi ki, "Nasıl olsa Fatih hoca dahil bizi kusurlu bulmuyor, biz iyiyiz hakemler kötü." İşte dün gece Adana Demir "Al sana hakemler" dedi. G.Saray başkanı ve yönetimi teknik heyet konusunda herhalde bazı uygulamalara geçecektir.

  • AHMET ÇAKAR: Gelelim Galatasaray'a; zaten havlu atmışlardı, dün gece de Adana'da hem ligi bıraktılar hem ikinciliği bıraktılar hatta üçüncülük ve dördüncülük de bırakıldı. Galatasaray'ı hayata ve lige bağlayan bu sene için yegane unsur, Avrupa. Yoksa çoktan Galatasaray'da sular kaynamıştı. Ama bundan sonra da kaynamayacağının pek tabii ki garantisi yok.

  • UĞUR MELEKE: Yunus Akgün şu anda 21 yaşında. Daha 18’inde Galatasaray’da kendini gösteriyor, Şampiyonlar Ligi’nde Porto, Avrupa Ligi’nde Benfica maçlarında dakika alıyor. Terim ona daha çok Türkiye Kupası’nda şans veriyor, o sezon kupada tam 6 gol katkısı yapıyor. Ancak Yunus nedense 2018-19’da bulduğu şansları bir sonraki sezon bulamıyor. 

  • Ağırlıklı olarak U19 takımında geçiriyor sezonu. Haliyle o kategorinin tozunu atıyor, U19 Şampiyonlar Ligi’nde de Real Madrid deplasmanında 1 gol-1 asist yapıyor o yıl. Geçtiğimiz sezon Adana’ya kiralanıyor, 7 gol-3 asistle oynuyor, takımının terfisinde büyük rol oynuyor. Ancak bu performansların hiçbiri onun Galatasaray’a dönüşüne yetmiyor. Bu yaz bir kez daha kiralanıyor Adana’ya. Sonrasını biliyorsunuz, Süper Lig’in tozunu atmakla meşgul şu sıralar. Dünkü maç aslında tamamen Yunus’un hikayesiydi. 

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