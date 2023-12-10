Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ve Gravillon için flaş iddia!

YUSUF SARI İÇİN LYON DEVREDE

Fransa Ligue 1'de sezona çok kötü bir giriş yapan Lyon, Adana ekibinde sezonun en iyi isimlerinden olan ve geçmişte Marsilya'da da forma giyen 25 yaşındaki Yusuf Sarı için ilerleyen günlerde teklif sunmaya hazırlanıyor.