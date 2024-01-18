Adana Demirspor'da M'baye Niang ile yollar ayrılıyor!
Kadrosundaki oyuncuların bir kısmıyla yollarını ayıran Adana Demirspor'da M'Baye Niang'ın da sözleşmesini feshettiği iddia edildi. İşte detaylar....
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da forma giyen M'baye Niang hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Yukatel Adana Demirspor, M'baye Niang ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
GENOA'YA İMZA ATACAK
Haberde ayrıca, 29 yaşındaki oyuncunun Genoa'ya imza atacağı iddia edildi.
Niang bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.