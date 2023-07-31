Adana Demirspor Cluj Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları başlıyor. Bu yıl tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında temsil eden Adana Demirspor, Bir üst tura yükselme mücadelesinde Cluj' u ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Adana Demirspor Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?