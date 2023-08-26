Adana Demirspor Beşiktaş maçı ertelendi mi, bu hafta var mı yok mu? ADS BJK maçı tarihi...
Bu yıl ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Söz konusu maça kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), her iki takımın yanı sıra Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları ile ilgili de bir karar alındığın açıkladı. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ertelendi mi ve mücadele ne zaman oynanacak?
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Süper Lig'de haftanın maçlarından biri olarak gösterilen ve futbolseverlerin heyecanla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçı ile kritik bir gelişme yaşandı. 2023-2024 sezonunun 3. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmanın akıbeti ile ilgili bilgileri derledik!
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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Adana Demirspor Beşiktaş maçı ertelendi.
Söz konusu maç, temsilcilerimizin UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi ancak resmi tarih henüz açıklanmadı.
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SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?
Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor Beşiktaş maçının yanı sıra İstanbulspor Galatasaray ve Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.
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SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI
26 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor 2-0 Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
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27 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk