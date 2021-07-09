26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek taraftarını sevince boğan Adana Demirspor, Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle Avrupa'da büyük sükse yaparken bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere.

İtalyan basını, lacivert- mavili ekibin Arsenal ile sözleşmesi biten Brezilyalı stoper David Luiz ile görüştüğünü bildirildi. Adana Demirspor'un, 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi. Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.