Futbolun yaramaz çocuğu Balotelli

Balotelli gelişimini sürdürebilse belki de olabilirdi. Ancak o İtalyla'da ırkçılıkla karşılaşmış biriydi. Çizme'den ayrılarak Manchester'a gelme nedenlerinden biri de buydu. Ona inanan bir menajere sahipti. City de ona inanıyordu. Balotelli için gereken tüm şartlar vardı.