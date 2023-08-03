Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, bugün bir ilki daha gerçekleştirmek için UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1907 Cluj'u konuk ediyor. 21:00'de başlayacak zorlu karşılaşmanın yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel ilk 11'i ile olası 3. tur rakibine dair bilgileri bir araya getirdik...