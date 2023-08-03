Adana Demirspor 1907 Cluj Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 2. ön eleme turu rövanş maçında 1907 Cluj'u konuk ediyor. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan mavi lacivertliler, bu akşam kazandığı her türlü skorda tur atlayan taraf olacak. İşte, futbolseverlerin şimdiden büyük bir merakla beklediği Adana Demirspor 1907 Cluj Konferans Ligi mücadelesine dair bilgiler...
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Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, bugün bir ilki daha gerçekleştirmek için UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1907 Cluj'u konuk ediyor. 21:00'de başlayacak zorlu karşılaşmanın yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel ilk 11'i ile olası 3. tur rakibine dair bilgileri bir araya getirdik...
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ADANA DEMİRSPOR 1907 CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasına sahne olacak Adana Demirspor 1907 Cluj maçı TV8,5'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.
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ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Karacic, Svenson, Manev, Semih, Kevin, Emre, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif
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ADANA DEMİRSPOR'UN OLASI 3. ÖN ELEME TURU RAKİBİ
Temsilcimiz Adana Demirspor, 1907 Cluj'u elememesi halinde Osijek (Hırvatistan) - ZTE (Macaristan) eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Osijek sahasında 1-0 kazanmıştı.
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ADANA DEMİRSPOR'UN OLASI 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Adana Demirspor, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki ilk maçlarına 10 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.