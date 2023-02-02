Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.
Adana Demirspor'da gol 84. dakikada oyuna sonradan giren Cherif Ndiaye'den geldi. Fenerbahçe'nin golü ise 88. dakikada Enner Valencia'dan geldi.
Mücadele sonucunda Adana Demirspor puanını 38'e çıkarırken, Fenerbahçe ise puanını 45 yaptı.
Fenerbahçe'de 74. dakikada sarı kart gören Michy Batshuayi cezalı duruma düştü.
14. DAKİKADA İPTAL EDİLEN GOL TARTIŞMA YARATTI
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın 14. dakikada bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası iptal edildi.
Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.
Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmedi.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
Karşılaşmadaki ilk etkili atak konuk ekipten geldi. 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında kaleyi karşısına alan Batshuayi'nin şutunda top, kaleci Ertaç'ta kaldı.
11. dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Rossi'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol geçersiz sayıldı. Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından şutunda topu ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısının ardından oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
24. dakikada sarı lacivertliler gole yaklaştı. İrfan Can'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Arao'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi.
34. dakikada sarı lacivertliler, İrfan Can ile gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren oyuncunun vuruşunda Rodrigues, ayağıyla müdahale ettiği topu çizgiden çıkardı.
45+5'te ev sahibi ekipte savunma oyuncusu Rodrigues, ikinci kez gole izin vermedi. Batshuayi'nin şutunda kaleci Ertaç'ın solundan kaleye giden topu Rodrigues uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Adana Demirspor, etkili pozisyonlar yakaladı. 51. dakikada Akintola'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi.
52. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Arao'nun kafasıyla uzaklaştırdığı topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından şutunu çekti. Önce defansa sonrasında direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
56. dakikada Akintola'nun sert şutunda top kaleciden döndü. Araya giren Samet, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
76. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Miha Zajc'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin şutunda top üstten auta gitti.
80. dakikada Adana ekibi, oyuna yeni giren Cherif Ndiaye ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan oyuncunun şutunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi.
81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0
88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından hakem Ali Palabıyık tarafından geçerli sayılmasıyla maça beraberlik geldi: 1-1
90. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Arda'nın ortasına yükselen Valencia, kafayla vurdu. Meşin yuvarlağı çelen kaleci Ertaç, gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc'in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkaya
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru (Dk. 89 Gökhan İnler), Belhanda (Dk. 78 Cherif Ndiaye), Emre Akbaba (Dk. 78 Yusuf Sarı)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 90+3 Emre Mor), Arao, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Miha Zajc), Rossi (Dk. 78 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Osayi Samuel), Valencia, Batshuayi (Dk. 78 Joshua King)
Sarı kartlar: Dk. 30 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Batshuayi, Dk. 83 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 45+9 Onyekuru, Dk. 75 Svensson (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: (Maçın ardından) Jorge Jesus (Fenerbahçe)
Goller: Dk. 83 (Penaltıdan) Cherif Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 88 Valencia (Fenerbahçe)