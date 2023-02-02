Mücadele sonucunda Adana Demirspor puanını 38'e çıkarırken, Fenerbahçe ise puanını 45 yaptı.

Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmedi.

Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc'in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü.

88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından hakem Ali Palabıyık tarafından geçerli sayılmasıyla maça beraberlik geldi: 1-1

81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

34. dakikada sarı lacivertliler, İrfan Can ile gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren oyuncunun vuruşunda Rodrigues, ayağıyla müdahale ettiği topu çizgiden çıkardı.

32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi.

14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol geçersiz sayıldı. Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından şutunda topu ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısının ardından oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.