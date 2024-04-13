Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti. İki Takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 40'a, Kayserispor ise 37'ye yükseltti.
Kayserispor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Şimşekler, Samsunspor'a konuk olacak. Kayserispor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.