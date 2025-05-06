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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da TIR üst geçidi parçaladı | Son dakika haberleri

        Adana'da TIR'ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

        Adana'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi, yaya üst geçidine çarptı. Kazada, parçalanan üst geçidin bir bölümü TIR'ın üzerine kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:45
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        Adana'da TIR üst geçidi parçaladı
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        Adana'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi, yaya üst geçidine çarptı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Hasan Meral (60) yönetimindeki TIR'ın dorsesi seyir halindeyken açılarak üst geçide çarptı.

        Parçalanan üst geçidin yarısı, TIR'da takılı kaldı. Kazayı fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarındaki ara sokakta durdurdu.

        Kazayı anlatan Meral, "Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış. Araçta uyarı sistemi de çalışmadı. Üst geçide çarpınca dorsenin açıldığını fark ettim. Başkalarına zarar vermemek için ara sokağa park ettim" dedi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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