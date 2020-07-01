GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Suriye uyruklu 5 şüphelinin kaldığı yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

- DEAŞ şüphelisi çiftlik evinde yakalandı

Bu kapsamda bir çiftliğe baskın düzenleyen özel harekat polisleri, bahçe kapısını koç başıyla kırarak içeri girdi. Ekipler buradaki bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Ardından çiftlik içerisindeki bir eve ve depoya çevre güvenliğini alarak uzun namlulu silahlarla giriş yapan ekipler, buralarda arama yaptı. Ekiplerin çiftlikteki aramaları sırasında bazı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

- Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Polis, operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı, bir adreste yapılan aramada ise bir av tüfeği ve bu silaha ait 2 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, Suriye'de terör örgütünün eylemlerinde bulunduğu ve istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Polisin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

,Eren Bozkurt