Adana'da tarihi eser operasyonunda 414 sikke ve 84 obje ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde iki adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 414 sikke ve 84 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.