Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu B.C. ve S.C. ile S.C. yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

AA'nın haberine göre; yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen F.Y ve F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.