Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Ege Bağatur Bulvarı'nda, Yasin A. yönetimindeki 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile devriye görevindeki polis motosikleti çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yasin A, Emniyet'e götürüldü.