Adana'da otomobille çarpışan minibüs iş yerine girdi: 4 yaralı
Adana Kozan'da otomobil ile çarpışan minibüs, iş yerine girdi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün otomobille çarpışıp iş yerine girmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
O.A. yönetimindeki minibüs, Şevkiye Mahallesi'ndeki kavşakta M.İ. (48) idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.
YARALILAR VAR
AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü M.İ. ile N.A. (21), G.D. (59) ve S.A. (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazanın ardından araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.