Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Giriş: 21.07.2024 - 03:44 Güncelleme: 21.07.2024 - 03:44
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil Türkmenbaşı ve Mavi bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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