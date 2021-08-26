Bisiklet sürüyordu! Sonrası dehşet!

Adana'da edinilen bilgiye göre kaza, 21 Ağustos'ta, 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
BİR ANDA BULVARA FIRLADI
İHA'da yer alan habere göre Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı.
BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu. Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.
KUSURLU OLMADIĞI İÇİN SERBEST
Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.
BABASI ÇİFTE ACI YAŞADI
Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin’in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.
"BU OLAY İLK DEĞİL"
Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, “Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha önce de bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı. Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor. Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var. Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor” dedi.
Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler bulvar kenarındaki boş arazide cirit atarken görüntülendi. Köpeklerin özellikle yaya, bisikletli ve motosikletli şahsılara saldırmaya devam ettiği bildirildi.
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