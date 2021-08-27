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Adana'da korkunç olay! Eski sevgili katletti!

Adana’da bir kişi, eski sevgilisiyle arkadaş olan kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Katil zanlısı ifadesinde, öldürdüğü kişinin eski sevgilisiyle birlikte olduğunu bu nedenle aralarında husumet çıktığını söyledi

27.08.2021 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
ADANA'DA KORKUNÇ OLAY, son dakika: Eski sevgilisinin erkek arkadaşını katletti! - Haberler
Adana'da korkunç olay! Eski sevgili katletti!
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İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre olay, 28 Temmuz günü Anadolu Mahallesi'nde gece saatlerinde akılalmaz bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, otomobilden ateş açılması sonucu Fevzi Atmaca (24) ve Halil Doğru (21) vuruldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ateş açan şahıslar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre yaralılar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Doğru ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ekrem Atmaca.

ARAÇTAN ZANLILARA ULAŞILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların Mahsum A. (23) ile Ekrem T. olduğunu tespit eti.

İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin’deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

"ESKİ SEVGİLİMLE BİRLİKTEYMİŞ"

Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.'nın cinayeti işlediğini kabul ederek, “Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim öldürdüm” dediği öne sürüldü.

İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

Zanlı, olayda kullandığı tabancayı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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