Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
Adana'da, 18 yaşındaki Mert Taşkömür, sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı 17 yaşındaki T.Y.'nin babası 37 yaşındaki Engin Yıldız'ı çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalanıp, tutuklandı
Adana'da olay, 31 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1141 Sokak’ta meydana geldi. T.Y. (17), iddiaya göre, komşuları Mert Taşkömür’ün (18) kız arkadaşı S.Ş.’ye (16) sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, sokakta da laf attı.
BACAĞINDAN VE KASIĞINDAN YARALADI
DHA'daki habere göre bunun üzerine iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Taşkömür, T.Y.’nin babası Engin Yıldız’ı (37) bacağından ve kasığından bıçakladı. Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.
"HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI"
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin Yıldız ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
"BEN KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM"
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mert Taşkömür’ü saklandığı eve yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Taşkömür, sorgusunda, “Karşı taraf bize saldırdı. Ben kimseyi bıçaklamadım” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Taşkömür, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.