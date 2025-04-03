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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Sevgiliye mesaj kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!

        Adana'da, 18 yaşındaki Mert Taşkömür, sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı 17 yaşındaki T.Y.'nin babası 37 yaşındaki Engin Yıldız'ı çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalanıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:46
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        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
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        Adana'da olay, 31 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1141 Sokak’ta meydana geldi. T.Y. (17), iddiaya göre, komşuları Mert Taşkömür’ün (18) kız arkadaşı S.Ş.’ye (16) sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, sokakta da laf attı.

        BACAĞINDAN VE KASIĞINDAN YARALADI

        DHA'daki habere göre bunun üzerine iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Taşkömür, T.Y.’nin babası Engin Yıldız’ı (37) bacağından ve kasığından bıçakladı. Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

        "HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI"

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin Yıldız ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        "BEN KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM"

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mert Taşkömür’ü saklandığı eve yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Taşkömür, sorgusunda, “Karşı taraf bize saldırdı. Ben kimseyi bıçaklamadım” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Taşkömür, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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