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Adana'nın Seyhan ilçesinde, önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi´ndeki bir apartmanın 5. katında R.Y. (7), sıcak nedeniyle ailesiyle birlikte evin balkonunda uyudu.

SAĞ BACAĞINA MERMİ İSABET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre R.Y.'nin sağ bacağına, kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

KÜÇÜK ÇOCUK ÇIĞLIKLA UYANDI

Acı içerisinde uyanan R.Y.'nin çığlığını duyan ailesi, çocuklarının bacağının kanlar içerisinde olduğunu fark etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuk, kısa sürede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Aile daha sonra tabancayı ateşleyen şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

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ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Son dönemde buna benzer olayların arttığını ve artık balkonda bile rahat yatamaz hale geldiklerini belirten aile, önlem alınmasını istedi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.