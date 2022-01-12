Adana'da fırıncı silahla öldürüldü

AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Barış Mahallesi'nde unlu mamuller satan iş yerinde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları araştırmada, işletme sahibi Mücahit Toraman'ın kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını belirledi.

Ağır yaralı Mücahit Toraman, çevredekiler tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Toraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.